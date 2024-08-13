Простые правила нейрохирурга, помогающие сохранить здоровье мозга

Нарушение работы мозга – грозное состояние, которое отражается на работе всех систем организма. Поэтому нейрохирург Юрий Шулев подчеркивает важность соблюдения ряда правил, которые помогут сохранить здоровье органа.

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В первую очередь, отмечает врач, нужно отказаться от вредных привычек. Токсины, поступающие в организм при злоупотреблении спиртным или курении, убивают клетки мозга.

Второе правило, которого нужно придерживаться – здоровый сон. Важно соблюдать режим и ложиться в одно и то же время. Время пробуждения тоже нужно контролировать. Соблюдение этого правила наладит циркадные режимы, что благотворно скажется не только на общем самочувствии, но и здоровье мозга.

Правильное питание – еще один важный фактор, обеспечивающий здоровье мозга, рассказал в разговоре с «Петербургским дневником» Шулев.

При этом не стоит слепо соблюдать диеты, рекомендованные нутрициологами и диетологами. План питания должен быть составлен исходя из индивидуальных особенностей, поскольку даже кето-диета, о которой много спорят, в некоторых случаях может быть даже опасной.

Кроме того, нейрохирург рассказал об упражнениях, которые улучшают работу мозга.

«Мозг можно сравнить с мотором: лучший мотор – это тот, который постоянно работает», - заявил врач, посоветовав больше читать, учить иностранные языки, писать стихи и играть на музыкльных инструментах.

Напомним, употребление табака и алкоголя, недостаток сна, а также социальная изоляция считаются основными факторами, которые способствуют развитию деменции. А психологи рассказали, что на начальном этапе развития деменции у больных наблюдаются некоторые поведенческие изменения, они предшествуют ухудшению памяти и снижению умственных особенностей.