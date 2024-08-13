Ученые назвали убирающий жир на животе продукт

Медики из Университета Сандерленда посоветовали для похудения вместо десертов есть бананы. Но не спелые желтые, а те, которые обычно считают "недозрелыми".

© Российская Газета

Считается, что из-за большого содержания сахара бананы - тот продукт, от которого лучше отказаться, пытаясь убрать жир в проблемных зонах. А потому люди на диете часто запрещают себе лакомство. Это справедливо для переспелых плодов.

Другая история, если банан зеленоватый, отметил на своем канале в YouTube доктор Каран Радж из Университета Сандерленда. Во-первых, в нем меньше калорий, чем в желтом. Во-вторых, недозрелые бананы улучшают пищеварение. Это происходит за счет резистентного крахмала. Такая форма углеводов "работает" как клетчатка, что помогает кишечнику работать лучше. В результате бактерии, которые приносят пользу организму, накормлены. Вместе с правильным пищеварением и нормальным функционированием кишечника уходят проблемы со стулом и снижается вес, указал исследователь.

Но тут следует быть осторожнее, не переедая. Недоспелые плоды могут привести к вздутию кишечника - из-за переизбытка клетчатки.

Ученые также добавили: чем зеленее банан, тем ниже его гликемический индекс. То есть, организму требуется больше времени, чтобы расщепить его до глюкозы.

Ранее врач-гастроэнтеролог Азамат Габуев отметил пользу бананов для сердца. Всего один банан содержит 9% суточной нормы калия - важного элемента для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, в бананах много углеводов, что помогает стать более энергичным, добавил специалист. Решая внести изменения в питание, нужно учитывать эти нюансы. При наличии заболеваний рекомендует проконсультироваться с врачом.