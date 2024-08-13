Конечно, речь идет о случаях злоупотребления оливковым маслом первого отжима. При этом ученые изучали особенности переносимости средиземноморской диеты людьми с сердечными заболеваниями. Нужно было проверить способность этой диеты снижать уровень "плохого" холестерина в крови.

Результат получился неоднозначным. Сочетание оливкового масла и низкокалорийных цельных растительных продуктов подвергало организм возникновению атеросклеротических заболеваний.

Примечательно, что даже малая доза насыщенных жиров в оливковом масле первого отжима на фоне частого употребления негативно влияет на поглощение холестерина печенью и повышает его концентрацию в кровеносной системе. Таким образом, растет риск появления инсульта и сердечного приступа.

Можно сделать вывод, что для людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям нужно крайне умеренно использовать оливковое масло в пищевом рационе.

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