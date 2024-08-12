Врач рассказала о пользе плавания для здоровья глаз

Врач-офтальмолог группы компаний BestDoctor, НМИЦ ГБ им. Гельмгольца Мария Белова рассказала о пользе плавания для здоровья глаз.

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В воде снижается нагрузка на сетчатку, а само плавание совмещает в себе физическую активность и отдых для глаз, заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, также укреплению здоровья глаз способствуют прогулки, бег, велосипед, волейбол, бадминтон.

«Они стимулируют аккомодацию (способность глаз фокусироваться на предметах на разном расстоянии), так как человек постоянно переводит зрение с близких объектов на дальние. Также они укрепляют мышцы глаз и создают условия для синтеза дофамина, который замедляет рост глаза и стабилизирует близорукость», — добавила врач.

Ранее заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза, врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург Кирилл Светлаков рассказал о причинах ухудшения зрения.