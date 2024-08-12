Врач-офтальмолог назвала виды спорта, полезные при нарушениях зрения

При нарушениях зрения необходимо выбирать виды спорта, которые способствуют улучшению здоровья глаза и ее сетчатки, например, плавание или волейбол. Подробнее о пользе этих видов спорта рассказала врач-офтальмолог группы компаний BestDoctor, НМИЦ ГБ им. Гельмгольца Мария Белова.

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— Улучшают состояние глаз виды спорта на свежем воздухе: прогулки, бег, велосипед, волейбол, бадминтон. Они стимулируют аккомодацию (способность глаз фокусироваться на предметах на разном расстоянии), так как человек постоянно переводит зрение с близких объектов на дальние, — пояснила Белова.

Врач также рекомендовала людям с проблемами зрения плавание. Благодаря снижению нагрузки на сетчатку в воде глаз во время занятия водным спортом отдыхает. Белова напомнила, что перед физическими активностями необходимо обязательно проконсультироваться с врачом-офтальмологом, чтобы убедиться, что выбранный вид спорта безопасен для зрения, передает «Газета.Ru».

Врач-офтальмолог Айгуль Отхозория рассказала, из-за влияния каких факторов происходит ухудшение зрения. Она отметила, что современный человек постоянно использует гаджеты. Вредоносное влияние на глаза происходит из-за того, что глаза сосредоточены на картинке, люди реже моргают.