Как похудеть при просмотре телевизора

Ученые из британского Университета Лафборо уверены, что просмотр Олимпийских игр по телевизору может помочь вам сбросить вес. Впрочем, подойдут и любые другие спортивные программы — главное, вовлечение. Согласно результатам исследования, телезрители могут сжигать до 540 калорий за каждые 90 минут. А это, между прочим, эквивалент 45-минутной пробежки. «Просмотр спортивных состязаний положительно ассоциируется с хорошим самочувствием и жизненной энергией», — отметил один из авторов исследования, доктор Дейл Эслингер.

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Интересно, что результаты менялись в зависимости от вида спортивных состязаний: самыми успешными в «жиросжигании» оказались активные футбольные фанаты. Их результат за 90-минутный матч и стал максимальным. Поклонники тенниса за 3-часовую игру могут израсходовать до 432 калорий, любители легкой атлетики — примерно 160 калорий за час.

Если вы пассивный зритель, ждать результата не стоит: даже на диване худеть придется за счет активности. Дайте волю эмоциям: подскакивайте, хлопайте в ладоши и расхаживайте по комнате в особо волнительные моменты — все это только в плюс, если не вашим любимым спортсменам, то фигуре уж точно!