Диетолог назвал пять продуктов, которые обязательно нужно есть после 50 лет

Человеческий мозг подвержен старению и с годами теряет свою былую активность и работоспособность. Однако существуют способы профилактики этого процесса. Диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие продукты обязательно следует добавить в рацион людям старше 50 лет.

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Жирная морская рыба

По словам специалиста, чтобы получить питательные элементы для поддержки работы мозга, необходимо включить в еженедельный рацион минимум три-четыре порции лосося или скумбрии.

"Такая рыба является источником омега-3 жирных кислот, которые необходимы для формирования клеточных мембран. Также она является источником йода и витамина D. Эти компоненты поддерживают работу центральной нервной системы", — объяснил врач.

Молочные продукты и крупы

Гинзбург предупредил, что воспалительные процессы и сбои в работе кишечника могут привести к ухудшению работы мозга, ускорению процессов его старения и повышению риска развития депрессии. Поэтому в рацион пожилого человека необходимо добавить такие продукты, которые способны улучшить работу пищеварения.

"Нужно пить кисломолочные напитки один-два раза в день. Кроме того, важно есть продукты, которые богаты пищевыми волокнами: хлеб из муки грубого помола, гречневую и овсяную крупу", — порекомендовал диетолог.

Овощи, ягоды и фрукты

Из питания человеку в возрасте от 50 лет и старше необходимо получать флавоноиды и витамины группы B. Их можно обнаружить в ягодах, зелени, овощах и фруктах.

"Например, овощи должны быть в каждом приеме пищи, чтобы их количество в день в общей сложности было полкилограмма. Также не менее двух фруктов и 50 граммов ягод ежедневно. Помимо этого, важно съедать пучок зелени: рукколы и петрушки", — добавил Гинзбург.

Орехи

Не менее важным элементом для работы человеческого мозга являются полинасыщенные жирные кислоты. Они позволяют формировать клеточные структуры органа. Добавить этот элемент в рацион помогут орехи. В день нужно съедать около 50 грамм, можно применить для этих целей смеси.

"Там могут быть арахис, фундук, миндаль, грецкий орех", — перечислил Гинзбург.

Приправы

Улучшить работу мозга поможет добавка в блюда таких приправ, как имбирь, куркума, перец, чеснок и лук, заключил специалист.

Также Гинзбург перечислил витамины, необходимые женщинам и мужчинам после 50 лет. В этом возрасте в мужском и женском организме активно начинают происходить возрастные изменения и дебютируют хронические недуги.