Эксперты назвали утреннюю привычку, которая поможет избавиться от жира на животе

Область живота – участок, откуда лишние килограммы уходят с трудом. Все дело в висцеральном жире. Он находится рядом с внутренними органами и защищает их от травм. Однако при нарушении метаболизма, а также в результате нарушения питания количество висцерального жира увеличивается, а живот становится больше.

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Чтобы избавиться от белого жира, нужно соблюдать несколько правил, рассказали эксперты. Одно из них – пить по утрам теплую воду с лимоном.

Диетологи подчеркнули, что вода должна быть именно теплой, так как холодная вода замедляет обмен веществ, а горячая — вызывает раздражение слизистой желудка.

Рецепт приготовления напитка прост. Для этого нужно в стакан теплой воды добавить сок от половины лимона. Приготовленную воду важно пить за полчаса до завтрака.

Такой напиток поможет запустить пищеварение, ускорить метаболизм, а витамин С в лимоне укрепит иммунитет и выведет токсины.

Правда, стоит помнить, что лимонная вода может навредить при болезнях ЖКТ, так как раздражает слизистую желудка.

Еще один совет экспертов, соблюдение правильного питания и выполнение зарядки по утрам.

Также важно не забывать достаточное количество воды в течение дня, подчеркнули эксперты по питанию. Это поможет подержать уровень гидратации и эффективно сжигать калории.

Ранее эксперты назвали несколько ингредиентов, которые сделают воду полезнее. Также специалисты рассказали, как не допустить обезвоживания и назвали продукты, от которых лучше отказаться в жару.