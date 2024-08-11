Врач объяснил, можно ли есть черешню на ночь

Черешня является полезной ягодой, однако её употребление перед сном может привести к негативным последствиям. Врач-диетолог, спортивный нутрициолог, нефролог Анна Коробкина объяснила, почему не следует есть черешню на ночь.

© Чемпионат.com

Эксперт назвала несколько причин:

Черешня содержит углеводы, которые могут повысить уровень инсулина в крови. Это приводит к тому, что перестаёт вырабатываться соматотропный гормон, который должен работать ночью, — он стимулирует процессы восстановления в организме;

Большое количество пектинов на ночь может привести к повышенному метеоризму и болям в животе, что может сказаться на качестве сна;

Еда на ночь в принципе может повлечь за собой изменения в суточных ритмах кортизола и мелатонина, что также неблагоприятно отразится на качестве сна;

Если есть черешню на ночь перед телевизором, можно легко превысить дневную норму калорий, что не лучшим образом скажется на весе;

Регулярное употребление еды поздно вечером, даже полезной черешни, может привести к формированию нездоровых пищевых привычек;

Поскольку во время сна пищеварение замедляется, полный желудок может мешать глубокому сну.

Если вы хотите съесть черешню вечером, то лучше это делать за несколько часов до сна.