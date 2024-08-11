Диетолог рассказал, с чем нельзя есть гречку

Гречневую крупу не стоит употреблять с сахаром. Об этом заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, лучше всего с гречкой сочетаются овощи и белковые продукты.

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«Гречка плохо сочетается с сахаром. Но она в этом плане не исключение, с сахаром вообще все плохо сочетается. В этом случае польза не добавляется, а вред увеличивается», — подчеркнул Гинзбург в интервью радио Sputnik.

Он посоветовал вместо сахара добавлять овощи и белковые продукты. Также гречневая каша на молоке имеет ряд полезных свойств.

Диетолог добавил, что ежедневное употребление гречки положительно влияет на организм при ожирении, сахарном диабете, артериальной гипертонии, атеросклерозе и многих других заболеваниях. Гинзбург заявил, что ядрица способствует длительному перевариванию пищи в ЖКТ, поэтому лучше отдать предпочтение именно этому виду крупы.

Ранее Михаил Гинзбург сообщил о том, что красное мясо увеличивает риск развития рака толстой кишки, ишемической болезни сердца и атеросклероза. Он порекомендовал ограничить употребление красного мясо людям старше 40 лет, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой или ожирение.