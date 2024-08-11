Эксперт перечислил способы замедлить старение

Эксперт рассказал, как сохранить здоровье и повлиять на свой биологический возраст. Эти советы помогут начать вести здоровый образ жизни и тем самым продлить свою молодость.

© unsplash

Чтобы замедлить старение, британский ученый, активист и писатель Эндрю Стил советует прежде всего сохранять мышечную активность и заниматься спортом. Подойдут тренировки с отягощением, причем эксперт подчеркнул, что начинать заниматься не поздно даже в 90 лет.

«Двухмесячная программа силовых тренировок практически в два раза улучшила мышечную силу у людей в возрасте 90 и более лет, а их скорость шага выросла на 50%», – отметил Эндрю Стил.

Эксперт также рекомендует делать приседания, выпады и отжимания, в том числе с гантелями и эспандерами.

Ходите в более быстром темпе – ученые обследовали 400 тысяч человек и выявили зависимость между скоростью ходьбы и продолжительностью жизни.

Эндрю Стил порекомендовал также следить за зубами: помните, что кариес и заболевания десен могут стать причиной воспалительных процессов в организме. Согласно данным одного исследования, люди, которые чистили зубы два раза в день, были менее подвержены риску возникновения инфаркта, сообщает издание The Mirror.

Переедание – еще одна причина старения. Придерживайтесь сбалансированной диеты и контролируйте свой вес, советует эксперт.

Делайте все положенные прививки и мойте руки – это поможет снизить риск заражения инфекционными заболеваниями и сохранит вам здоровье. Регулярное и тщательное мытье рук должно войти в привычку.

Носите солнцезащитные очки и используйте солнцезащитные кремы. Воздействие ультрафиолета может стать причиной рака кожи, напомнил эксперт.

Ограничьте употребление алкоголя и пейте побольше жидкости. В день необходимо употреблять от шести до восьми стаканов жидкости, причем если на улице жарко или вы усиленно тренируетесь, то жидкости организму может потребоваться и больше.

Эксперт также посоветовал постоянно осваивать новые навыки, чтобы сохранять свои когнитивные способности в тонусе.

Ранее стало известно, что в корице обнаружена молекула, замедляющая старение.