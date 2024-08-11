Врач назвал способы поддержки здоровья сердца

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с RT дала рекомендации по сохранению здоровья сердца.

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Она отметила, что наиболее распространённые рекомендации по сохранению здоровья сердца — есть меньше соли и сахара, больше двигаться и правильно питаться.

Также специалист предложила не забывать про сбалансированную диету с разноцветными овощами и фруктами.

«Красные помидоры и перцы содержат ликопин, который улучшает работу сердца, оранжевые и жёлтые продукты, такие как морковь и цитрусовые, богаты витамином С и каротиноидами. Витамин С обладает мощными антиоксидантными свойствами, уменьшает хроническое воспаление и защищает стенки сосудов от повреждений, что снижает риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Каротиноид бета-каротин улучшает функцию сосудов и нормализует уровень холестерина, поддерживая здоровье сердечно-сосудистой системы», — рассказала врач.

Кроме того, Уланкина отметила важность добавления в рацион ферментированных продуктов, которые участвуют в восстановлении и поддержании здоровой микрофлоры кишечника, а также употребления кофе с тёмным шоколадом.

«Кофе богат полифенолами, которые помогают бороться с воспалением и защищают клетки от повреждений, он улучшает чувствительность клеток к инсулину и снижает риск развития сахарного диабета 2-го типа, что, в свою очередь, положительно сказывается на здоровье сердца. Некоторые исследования указывают на то, что умеренное потребление кофе связано с более низким риском сердечной недостаточности. Для получения максимальной пользы важно пить кофе без сахара и жирных сливок, которые могут нивелировать его положительные эффекты. В качестве десерта можно взять кусочек тёмного шоколада с высоким содержанием какао — он богат флавоноидами, которые улучшают функцию сосудов и снижают уровень «плохого» холестерина», — заключает врач.

Врач также считает, что есть и нетипичные методы поддержания здоровья сердца — эмоциональные.

«Когда люди обнимаются с теми, кто им приятен, у них вырабатывается гормон привязанности окситоцин, который снижает повышенное артериальное давление, нормализует сердечный ритм, улучшая тем самым общее состояние сердечно-сосудистой системы», — говорит Уланкина.

11 августа отмечается Международный день здорового сердца.

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