Врачи рассказали, как получить витамин D, избежав рака кожи

Использование солнцезащитного крема практически не влияет на выработку витамина D и не вызывает его дефицит. Об этом порталу Health рассказали врачи из США.

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Витамин D важен для поддержания здоровья костей, иммунной системы и поддержания общения между мозгом и остальным телом. Это вещество содержится в пище, а также вырабатывается кожей под действием солнечного света. Это происходит, когда ультрафиолетовые лучи типа B (UVB) взаимодействуют с белком 7-DHC.

Но также эти лучи могут вызывать солнечные ожоги и рак кожи из-за повреждения ДНК клеток. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют использовать солнцезащитный крем или принимать другие меры предосторожности, чтобы защитить свою кожу.

Однако исследования показывают, что солнцезащитный крем почти не влияет на выработку витамина D. Это может быть связано с тем, что эти крема блокируют ультрафиолет не полностью. Например, SPF 30 блокирует 97% лучей UVB при идеальном применении, включающем повтороное нанесение. Небольшого количества лучей UVB, которые достигают кожи, должно быть достаточно, чтобы стимулировать некоторую выработку витамина D.

Кроме того, люди редко применяют солнцезащитный крем правильно. В идеале нужно нанести 28 г средства на открытую кожу. Повторить это нужно по крайней мере через два часа.

Пожилые люди и те, кто склонен носить закрытую одежду, могут получать меньше витамина D от воздействия Солнца. Облачная погода и загрязнение воздуха также могут повлиять на это. Однако значительную часть витамина люди получают из пищи. Некоторым могут быть назначены лекарства для восполнения дефицита, однако это нужно обязательно обсудить с врачом.