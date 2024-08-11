Какие продукты помогают похудеть после 40 лет

Улучшить обмен веществ и держать фигуру в тонусе после 40 лет помогут ряд продуктов. Об этом рассказал «Вечерней Москве» врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

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Он отметил, что ускорение метаболизма зависит не только от продуктов, которые ест человек.

«Это работа всего организма. Еда и напитки могут только повлиять на механизмы, которые поддерживают метаболизм, а ускорять его напрямую они не могут», — рассказал специалист.

По словам диетолога, на скорость обмена веществ могут повлиять какао, гранат и рыба.

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