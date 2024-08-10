Что надо пить утром, чтобы похудеть

Группа учёных в ходе специальных исследований выяснила, какие напитки надо пить утром вместо кофе и чёрного чая для того, чтобы быстрее уходил лишний жир с живота.

Один из них – вода с тмином, которая насытить организм антиоксидантами, благотворно влияющими на иммунную систему, пишет сайт «Российской газеты».

Кроме того, данный напиток, готовящийся путём кипячения семян в тмине, ускоряет обмен веществ и помогает быстрее похудеть.

Ещё один полезный и действенный в борьбе с лишними килограммами напиток – это зелёный чай.

В исследованиях, проведённых учёными, было обнаружено, что употребление четырёх чашек зелёного чая ежедневно снижает массу тела и помогает убрать жир на животе.

Также отмечается польза тёплой воды с добавлением лимонного сока и мёда.

«Данный напиток богат витамином С и антиоксидантами. Он способствует правильному пищеварению, регулярному стулу и похудению», – резюмировали учёные.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-нутрициолог Екатерина Стасюк рассказала, можно ли похудеть с помощью арбуза.