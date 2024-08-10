Диетолог расказала о вреде дыни

В дыне содержится много сахара, и это является определенным риском для здоровья, рассказала диетолог Елена Соломатина.

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В плодах дыни содержится много клетчатки, кремния и витамина С, а также фолиевой кислоты. По словам специалиста, сахар в дыне дает организму необходимую энергию, однако важно соблюдать меру в ее употреблении.

«Сладкими дынями не нужно сильно увлекаться, так же как и арбузами, людям с сахарным диабетом и лишним весом», – считает Соломатина.

Специалист добавила, что не стоит покупать дыню слишком рано, желательно дождаться сезона созревания. Она также обратила внимание на то, что не следует делать покупку на случайных развалах, пишет «Вечерняя Москва».

«Если вы покупаете дыню из багажника машины или в ларьке около дороги, никто никаких гарантий дать не сможет. Помимо этого, не нужно покупать дыню, как и арбуз, в разрезанном состоянии», – добавила эксперт.

Ранее Соломатина рассказала, что употребление фруктов может представлять опасность для людей старше 50 лет с некоторыми заболеваниями. Среди таких недугов, в первую очередь, сахарный диабет или нечувствительность к глюкозе.