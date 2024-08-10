Врач рассказала, как есть больше овощей
В беседе с изданием «Газета.ру» врач-диетолог Эльвина Док рассказала о том, как россиянам привить привычку есть больше овощей. Она отметила, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно употреблять до 400 граммов растительных продуктов.
По словам Док, регулярное потребление овощей способствует эффективному контролю веса и снижает риск заболеваний сердца, сосудов и органов пищеварения. Овощи богаты органическими кислотами и пищевыми волокнами, которые улучшают процесс переваривания и усвоения белка.
Эксперт подчеркнула важность осознания пользы овощей. В качестве примера она привела ежедневную чистку зубов: это действие становится привычкой благодаря пониманию его значимости для здоровья. Док рекомендует распределять потребление овощей и зелени в течение дня: около 80 граммов на завтрак, 150-180 граммов — на обед и 200-250 граммов — на ужин.
Также диетолог советует использовать натуральные приправы и нерафинированные растительные масла для улучшения вкуса блюд. Масла служат проводниками вкуса, а сочетание клетчатки из овощей с полезными жирами является идеальным для здоровья.