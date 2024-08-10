Врач рассказала, как есть больше овощей

В беседе с изданием «Газета.ру» врач-диетолог Эльвина Док рассказала о том, как россиянам привить привычку есть больше овощей. Она отметила, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно употреблять до 400 граммов растительных продуктов.

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По словам Док, регулярное потребление овощей способствует эффективному контролю веса и снижает риск заболеваний сердца, сосудов и органов пищеварения. Овощи богаты органическими кислотами и пищевыми волокнами, которые улучшают процесс переваривания и усвоения белка.

Эксперт подчеркнула важность осознания пользы овощей. В качестве примера она привела ежедневную чистку зубов: это действие становится привычкой благодаря пониманию его значимости для здоровья. Док рекомендует распределять потребление овощей и зелени в течение дня: около 80 граммов на завтрак, 150-180 граммов — на обед и 200-250 граммов — на ужин.

Также диетолог советует использовать натуральные приправы и нерафинированные растительные масла для улучшения вкуса блюд. Масла служат проводниками вкуса, а сочетание клетчатки из овощей с полезными жирами является идеальным для здоровья.