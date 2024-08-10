Эксперт перечислил лучшие упражнения для тренировки всего тела

Отжиманий и планки достаточно для поддержания физической формы, заявил NEWS.ru президент Федерации бодибилдинга России Александр Вишневский. От лица ФББР он поздравил россиян с Днем физкультурника и отметил, что бодибилдингом и фитнесом можно заниматься в любом возрасте и при любых обстоятельствах, это поможет не только поддерживать в тонусе тело, но также улучшит самочувствие и придаст уверенности в себе.

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"Прежде всего необходимо для укрепления сердечно-сосудистой системы заниматься кардиотренировками. Можно начать с элементарной ходьбы в среднем темпе, чтобы в сумме получалось не менее 8000 шагов в день. Если позволяют суставы и сердечно-сосудистая система, то можно перейти на легкий бег около 30 минут не менее трех раз в неделю", — сказал собеседник.

Эксперт добавил, что если нет возможности посещать тренажерный зал, то существует большое количество упражнений в домашних условиях — это прежде всего упражнения с весом собственного тела. К ним он отнес: отжимания с широкой и узкой постановкой рук для укрепления грудных мышц и трицепса, планку для укрепления всех основных мышц тела, приседания и выпады с весом собственного тела для укрепления бедер и ягодичных мышц.

Также он предложил делать скручивания лежа для укрепления пресса и использовать эспандеры для укрепления мышц спины, плечевого пояса и рук. Из перечисленного списка можно выбрать упражнения на разные группы мышц и выполнять их по два-три подхода, по 12–15 повторений в каждом упражнении, пояснил Вишневский.

"Это займет не более 30 минут. Рекомендуется заниматься не менее трех раз в неделю. В другие дни желательно применять кардионагрузку. Даже такая простая тренировочная программа, которая подходит для людей всех возрастов, поможет улучшить ваше самочувствие и сохранять жизненный тонус до самых преклонных лет", — заключил спортсмен.

Ранее телеведущая и врач Елена Малышева рассказала, что занятия йогой помогают обрести душевное равновесие и снизить уровень гормонов стресса. Кроме того, такая практика помогает снижать артериальное давление, отметила она.