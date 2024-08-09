Диетолог объяснил, чем полезна семга

Людям, которые борются с лишним весом, следует включить в свой рацион семгу – рыба содержит хром, помогающий контролировать аппетит, однако из-за высокой калорийности увлекаться этим продуктом не стоит. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила кандидат медицинских наук, диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Бурляева.

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«Семга очень богата полезными микроэлементами и витаминами. Так, в 100 г продукта содержится больше 100% от суточной потребности хрома. Есть много исследований, которые показывают, что хром способен контролировать аппетит. В семге также содержится большое количество селена, нормализующего работу щитовидной железы и участвующего в синтезе тестостерона, который в том числе способствует снижению массы тела», – сказала Бурляева.

Эксперт уточнила, что в день стоит съедать не больше одного-двух тонких кусочков семги, так как эта рыба высококалорийна. Сочетать ее лучше с овощами.