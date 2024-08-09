Эндокринолог рассказала о кофе, который опасно пить на голодный желудок

От употребления кофе с сахаром на голодный желудок следует отказаться, потому что порция глюкозы, которая содержится в напитке, даст недолгое чувство насыщения и потенциально приведет к избыточному весу. Об этом сообщила врач-эндокринолог Мария Калошина.

© Вечерняя Москва

— Нельзя пить на голодный желудок фруктовые соки или кофе с сахаром. Иначе человек получит порцию глюкозы, которая даст недолгое чувство насыщения и аукнется избыточным весом, — цитирует ее РИА Новости.

Также для подержания нормального веса медик посоветовала не употреблять на завтрак хлопья, колечки и хрустящие шарики, в составе которых в избытке сахар и мука.

По ее словам, после такого завтрака человека вскоре потянет на перекусы, что также плохо скажется на фигуре.

В мире очень распространен миф о том, что завтрак является главным приемом пищи за день и пренебрегать им ни в коем случае нельзя. Но специалисты уверяют: завтракать нужно тогда, когда этого требует организм, — вплоть до обеда. Об этом рассказала врач-эндокринолог Мария Калошина.