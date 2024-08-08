Чем опасна привычка ставить несколько будильников по утрам

Резкий звук будильника провоцирует стресс из-за внезапного пробуждения, поэтому заводить сразу несколько не следует, рассказал эндокринолог Зухра Павлова. В своем Telegram-канале она рассказала, что мозг в момент оповещения решает, что человеку грозит опасность и происходит выброс адреналина.

Сердце начинает биться очень быстро, кровяное давление повышается. А если будильник прозвенел, когда вы были в глубокой фазе сна (тут не угадаешь), то, вероятно, наступит такое состояние как инертность сна, когда чувствуешь себя уставшим еще несколько часов после пробуждения, — рассказала доктор.

Павлова советует поменять мелодию будильника на постепенную, тогда организм не будет шокирован. Также важно наладить режим сна, он должен составлять около восьми часов. Можно приобрести световой будильник, который имитирует рассвет.

Ранее Павлова рассказывала, что, если постоянно пренебрегать качественным сном, может возникнуть тревожное расстройство. Из-за нерегулярного сна также могут появиться депрессия, гипертония и ожирение. Кроме того, если спать меньше или сильно больше восьми часов, можно сбить биологические часы, что повлияет на функциональность всего организма.