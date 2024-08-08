Все об уровне глюкозы в крови: допустимые значения для женщин и мужчин

Врач рассказала, как измерить жизненно важные показатели и чем грозит их повышение или понижение.

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«Содержание глюкозы в крови не является постоянной величиной. Уровень сахара меняется в зависимости от употребляемой пищи, возраста и пола. Чтобы контролировать жизненно важные показатели, существуют физиологические границы, которые являются нормой. Расскажу, какие допустимые значения не вредят здоровью».

Уровень сахара в крови – главный показатель при диагностике сахарного диабета. Глюкоза является источником энергии для нормального функционирования всех органов и систем человека. Её избыток или недостаток дестабилизирует работу всего организма. Чем значительнее перепады уровня этого соединения, тем выше риск осложнений.

Нестабильность сахара в крови опасна тем, что долгое время остаётся незамеченной. Многие пациенты, страдающие диабетом, не подозревают об этом, так как не контролируют этот показатель. При этом избыток глюкозы медленно разрушает организм: негативно воздействует на сосудистую систему и нервные волокна. Их поражение повышает риск развития инсульта, инфаркта, ухудшения зрения, почечной недостаточности, ампутации ног.

Что такое глюкоза и её роль в организме

Глюкоза является простым углеводом, который поступает в организм вместе с пищей или образуется в результате распада других более сложных углеводов. Главная её функция – обеспечение клеток энергией. Это важный участник обменных процессов. Без её помощи белки не могут усваиваться.

Благодаря глюкозе в мышцах и печени накапливается запас гликогена, который обеспечивает работу органов и систем в случае длительного голодания.

Несмотря на то что она имеет жизненно важное значение, превышение её уровня в крови негативно воздействует на организм. Обычно это происходит после еды. Однако, если человек здоров, спустя время показатели приходят в норму. Поэтому наиболее точные данные можно получить только натощак.

Нормальный уровень сахара в крови

Существуют нормы, которые установлены Всемирной организацией здравоохранения и приняты в качестве стандарта. Для здоровых людей показатели варьируются в диапазоне от 3,3 до 5,5 ммоль/л. При этом через два часа после приёма пищи уровень глюкозы не должен превышать 7,8 ммоль/л.

Данные значения являются усреднёнными: при проведении лабораторных исследований следует учитывать возраст, особенности пищевого поведения, наличие сопутствующих заболеваний и привычный образ жизни пациента.

Так, допустимым значением для детей младше 14 лет являются 2,3–3,9 ммоль/л, в старшем подростковом возрасте до 19 лет показатели могут увеличиться до 4 ммоль/л, а у пожилых людей верхней границей является 6,5 ммоль/л.

Как измеряется уровень сахара в крови?

Сахар в крови следует измерять утром, до приёма пищи. Чтобы получить точные показатели, последняя трапеза должна быть не менее чем восемь часов назад. Запрещено употреблять алкогольные напитки за сутки до исследования. Также рекомендуется отказаться от жевательной резинки, приёма медикаментов и чистки зубов до забора венозной или капиллярной крови.

Удобным инструментом для измерения уровня сахара в крови в домашних условиях является глюкометр. Перед процедурой необходимо вымыть руки с мылом и тщательно высушить. Прокол рекомендуется делать на боковой поверхности подушечки пальца.

Для получения результата достаточно небольшой капли крови, которая должна попасть на заборный кончик тест-полоски. Важно после каждого измерения заполнять дневник самоконтроля, чтобы наблюдать за показаниями в динамике.

Факторы, влияющие на уровень сахара

Уровень сахара в крови зависит от разных факторов. В первую очередь он связан с возрастом, особенно у женщин. Угасание репродуктивной функции приводит к гормональным изменениям в организме. Это часто является причиной дисфункции поджелудочной железы, вырабатывающей инсулин. Допустимый уровень сахара в крови меняется во время беременности.

Большую роль играют пищевые привычки человека. Увеличивать уровень глюкозы способны напитки с кофеином, крахмалистые продукты, жареные блюда. Люди, которые живут в состоянии хронического стресса, имеют более высокий уровень сахара в крови. Это связано с избытком адреналина, который может спровоцировать развитие диабета 2-го типа.

Некоторые заболевания повышают уровень глюкозы. Так случается при длительной диарее и рвоте, повышении температуры, воспалительных заболеваниях. Повлиять на показатели может приём антибиотиков, средств против отёков, стероидов и лекарств от простуды. Повысить уровень сахара в крови могут также воспалительные заболевания дёсен. При этом умеренные физические нагрузки положительно сказываются на состоянии диабетиков и предотвращают скачки глюкозы.

Опасности повышенного и пониженного уровня

Высокий уровень сахара в крови негативно воздействует на мозг, почки, сосуды, хрусталик глаза. Поэтому у диабетиков часто развиваются хроническая почечная недостаточность, слепота, ишемическая болезнь сердца, сосудов головного мозга и нижних конечностей. Низкий уровень глюкозы не менее опасен. В данном случае головной мозг недополучает энергию, что вызывает слабость, быструю утомляемость, головокружения, сонливость и раздражительность.

В тяжёлых случаях может наступить гипогликемическая кома (состояние, опасное для жизни, вызванное резким снижением уровня сахара в крови и острым энергетическим дефицитом в головном мозге).

Рекомендации по поддержанию нормального уровня сахара в крови

Чтобы сохранить здоровье всего организма, важно поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови. Даже люди, не страдающие сахарным диабетом, должны ежегодно мониторить показатели. Соблюдение допустимых значений позволит сохранить общее здоровье организма. Этому способствуют регулярная физическая активность, здоровое питание, снижение стрессовой нагрузки.