Что есть на завтрак, обед и ужин для защиты кишечника

Для защиты от рака кишечника на завтрак нужно есть йогурт с ягодами или омлет с овощами, на обед — нежирное мясо, суп или бобовые, а на ужин — рыбу. Об этом изданию Daily Mail рассказали онколог Уолтер Ким и диетолог Шейлин Гурзик из США.

Исследователи из разных стран предполагают, что виновниками рака кишечника выступают насыщенные сахаром и ультра-обработанные продукты, такие как фастфуд, чипсы, блюда быстрого приготовления и мясные закуски. Кроме того, повысить риск развития этого заболевания может недостаток клетчатки (растительных волокон) в рационе.

Чтобы защититься от рака, доктор Ким рекомендует употреблять на завтрак клетчатку и белок. Примерами таких блюд могут быть несладкий йогурт с фруктами, ягодами и орехами или омлет с овощами и грибами. Кроме того, первым делом после пробуждения рекомендуется выпивать два стакана воды. Вода способствует растворению питательных веществ и обеспечивает легкое прохождение пищевых масс по желудочно-кишечному тракту. По словам специалистов, йогурт богат кальцием, а овощи и фрукты — антиоксидантами. Эти пищевые компоненты защищают клетки организма от повреждений.

На обед врачи советуют готовить нежирное мясо, рыбу, морепродукты и супы. В качестве гарнира подойдут бобовые или картофельное пюре. В качестве ужина рекомендуется употреблять рыбу с овощами. Рыба, такая как лосось, содержит витамин D, снижающий риск нескольких видов рака. Лосось можно сочетать со спаржей, богатой фолиевой кислотой, или цветной капустой. В составе обоих растительных продуктов есть антиоксиданты и клетчатка.

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