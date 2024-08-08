Как понять, есть ли у вас хроническая бессонница

Неспособность заснуть и поддерживать нормальный сон — это неприятная ситуация для любого человека. Новое же исследование показало, что 12% жителей США страдают хронической бессонницей или длительными, постоянными проблемами со сном.

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По словам представителя AASM Индиры Гурубхагаватула, доктора медицинских наук, магистра общественного здравоохранения, директора стипендии по медицине сна и профессора медицины сна в Медицинской школе Перельмана при Университете Пенсильвании, бессонница — это состояние, при котором у человека возникают трудности с засыпанием либо поддержанием сна. Также в этом случае он может просыпаться регулярно раньше, чем нужно, даже если проводит в постели достаточно времени.

У многих людей бывает бессонница «адаптации», которая обычно возникает в ответ на стрессовую ситуацию. Действительно, тревога, стресс или беспокойство могут играть роль в нарушении циркадного ритма человека.

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Хронической бессонница может стать, если она длится три месяца или дольше и случается не реже трёх раз в неделю. Кроме того, у вас может быть это состояние, если приступы бессонницы длятся менее трёх месяцев, но продолжают повторяться в течение нескольких месяцев или лет.

Также человек может страдать хронической бессонницей, если он постоянно принимает лекарства для засыпания и чувствует, что не может заснуть без снотворных.

Помимо трудностей с засыпанием, при хронической бессоннице могут встречаться недовольство качеством сна, ощущение нехватки сна, беспокойство по поводу сна, усталость в дневное время, упадок сил, недостаток энергии или сонливость, головные боли, раздражительность, боль и тошнота, засыпание за рулём или попадание в аварию из-за этого.

Чтобы вам поставили диагноз «хроническая бессонница», ваши проблемы со сном должны достичь уровня, вызывающего значительный дискомфорт или ухудшение в социальных отношениях, работе, учёбе или других важных сферах.

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