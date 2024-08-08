Маска для сна: полезно ли спать в повязке

Крепкий сон — залог красоты и здоровья. Ночная маска для глаз некоторым действительно помогает лучше выспаться. Об этом «Клопс» рассказала врач-офтальмолог Наталья Площанская.

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Считается, что первый прототип аксессуара начали использовать жители Древнего Египта. Тогда маска была сделана из папируса и защищала глаза не только от лучей раннего рассвета, но и от насекомых. Спустя века повязку модернизировали, теперь она имеет узнаваемую форму, сшита из мягкой ткани и снабжена удобной резинкой.

Как ночная маска обеспечивает крепкий сон

«Она помогает восстанавливать циркадные ритмы, то есть биологические часы человека. Например, гормон сна — мелатонин — вырабатывается только в темноте, и маска как раз способствует этому», — прокомментировала доктор.

Синтез мелатонина благотворно влияет на иммунитет, репродуктивную систему, сжигание жиров, а также регулирует выработку других важных гормонов. Примерно с четырёх часов активность мелатонина начинает спадать.

«Маска для сна спасает не только от раннего солнца. Её рекомендуется надевать, если в комнате работает ночник, есть подсветка. Или фонарь ярко светит в окно, а шторы не спасают от проникающего с улицы света», — обратила внимание Площанская.

А вот если у человека во время сна приоткрываются глаза и сохнет слизистая, то здесь маска уже не поможет, подчеркнула доктор. В этом случае необходимо пользоваться увлажняющими средствами, не исключены даже мази.

«На здоровье глаз маска никак не влияет, она нужна только для того, чтобы человек выспался», — заключила офтальмолог.

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