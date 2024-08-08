Спиртное является одним из самых распространенных факторов риска возникновения заболеваний печени, в частности жирового гепатоза, алкогольного гепатита и цирроза. Но не только алкогольные напитки разрушают этот орган.

Ухудшение работы органа наблюдается при наличии у человека вирусных гепатитов A, B и C. Неалкогольный жировой гепатоз может возникать при избыточной массе тела, диабете, повышенном уровне холестерина.

Некоторые лекарственные препараты, например парацетамол в больших дозах, а также грибы, растения и промышленная химия могут привести к повреждению печени.

Стоит сократить в рационе количество жирной пищи, сахара, продуктов с высоким содержанием холестерина. — Все это может привести к инсулинорезистентности, что увеличивает риск развития болезней печени, — заявил Кутушов в комментарии NewsNN.

Ученые Российского научного фонда провели исследование, которое доказало, что диеты помогают улучшить состояние печени и замедляют опасные для клеток окислительные процессы.