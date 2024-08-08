Перечислены самые неожиданные причины возникновения прыщей у взрослых

По данным Американской академии дерматологии (AAD), у 15% женщин есть акне. Причём оно может появиться, даже если в подростковом возрасте у вас прыщей не было.

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Прыщи во взрослом возрасте отличаются от тех, кто возникают у подростков. Они обычно появляются на нижней половине лица, сами по себе они глубже, выглядят как кисты или подкожные прыщи.

Вот несколько причин, по которым вы можете страдать от прыщей, будучи взрослым.

Средства для укладки волос, которые соприкасаются с кожей. Они оставляют жир на лбу, из-за чего в порах могут задерживаться бактерии, вызывающие прыщи. Причёска тоже играет роль: чёлка усугубляет проблему акне, так как средства для укладки попадают прямо на лоб. Рекомендуется наносить эти средства руками и держать их подальше от линии роста волос. После нанесения протрите кожу очищающим средством для лица.

Удаление волос на лице. Местные средства, наносимые на кожу до или после удаления волос, могут быть комедогенными (то есть закупоривать поры и способствовать появлению прыщей). Облегчите проявление сыпи, прикладывая тёплый компресс к лицу три-четыре раза в день. Если это не поможет, обратитесь к врачу.

Использование слишком большого количества средств по уходу за кожей. Даже средства против угревой сыпи могут вызвать появление прыщей, если использовать их слишком часто. Необходимо выбрать одно-два средства и пользоваться ими не менее 4−6 недель.

Средство для снятия макияжа (или его отсутствие). После долгого дня макияж, жир и грязь скапливаются. Это может легко закупорить поры и вызвать прыщи. Ищите некомедогенные продукты и тщательно умывайтесь каждый вечер.

Путешествия. Влажность, солнце и жара способны привести к появлению прыщей. Избегайте в отпуске чрезмерного пребывания на солнце, пользуйтесь солнцезащитным кремом с оксидом цинка или диоксидом титана.

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Более тяжёлые солнцезащитные средства. Это те, которые не маркированы как безмасляные. Они могут закупоривать поры и вызывать ещё больше прыщей. Перейдите на солнцезащитный крем с химическими ингредиентами, такими как авобензон, оксибензон, метоксициннамат или октокрилен. Не забывайте также смывать солнцезащитный крем с кожи после дня на солнце.

Диета с высоким содержанием обработанных продуктов и рафинированных углеводов. Последние научные данные показывают, что рацион с высоким содержанием углеводов может предрасполагать к акне. В частности, диеты, в которых много рафинированных углеводов («белые» продукты, включая белый хлеб и белые макароны, а также крекеры, пирожные и печенье) с высоким гликемическим индексом. Сократите потребление чипсов, мороженого и перейдите на цельнозерновые продукты, овощи, фрукты и продукты с высоким содержанием белка.

Стресс. Он способен усугубить акне, так как приводит к выбросу воспалительных химических веществ (нейропептидов) и гормональным изменениям. Используйте средства от прыщей с салициловой кислотой и бензоилпероксидом, чтобы убрать прыщи, вызванные стрессом.

Мобильные телефоны. Время от времени откладывайте телефон в сторону и протирайте его каждый день спиртовой салфеткой.

Сухая кожа. Мягко отшелушивайте кожу несколько раз в неделю и увлажняйте её некомедогенным увлажняющим средством для сухой кожи.

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