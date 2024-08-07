Специалисты перечислили продукты с высоким содержанием железа

Железо считается важным микроэлементом, играющим ключевую роль в процессе образования крови.

Специалисты больницы Фишера для восполнения железа в организме порекомендовали волгоградцам включить в рацион красное мясо, птицу и морепродукты, такие как тунец, сардины и моллюски.

Кроме того, достаточное количество железа содержится в бобовых, орехах и семенах, зеленых листовых овощах, цельнозерновых продуктах (овсянка, коричневый рис, киноа).

Также отличным источником этого микроэлемента являются сухофрукты (изюм, финики и курага), темный шоколад и яйца.

Для лучшего усвоения железа эти продукты стоит сочетать с витамином С, который содержится в ягодах, цитрусовых и болгарском перце.