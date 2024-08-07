Гастроэнтеролог назвала продукты для поддержания здоровья печени

Печень — естественный фильтр в организме человека, который каждый день выводит из него все ненужное. Однако с возрастом она начинает работать хуже. Какие продукты позволяют ее защитить и стимулируют работу, «Вечерней Москве» рассказала врач — гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова.

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Она отметила, что вне зависимости от возраста у мужчин и женщин часто встречается жировой гепатоз печени, с которым хорошо справляется метиониновая кислота, содержащаяся в различных продуктах.

— Жировой гепатоз провоцирует большое количество углеводов в рационе, которые превращаются в триглицериды и откладываются в печени, поджелудочной железе и околосердечной сумке. Метионин с этим борется, — сообщила Дианова.

По ее словам, метиониновая кислота содержится в таких продуктах, как:

Овсяная каша и печенье, гранола, батончики-мюсли

— Сама по себе овсяная каша несытная, хоть и безумно полезная. В ней, помимо пищевых волокон, содержится аминокислота метионин. Она благотворно влияет на жировой обмен, — пояснила врач.

Неплохой эффект на печень оказывает овсяное печенье. Но желательно готовить его самим, подчеркнула гастроэнтеролог.

— За основу можно взять яичный белок и дальше вмешивать натуральные компоненты, например, спелый банан, сухофрукты, также важно стараться избегать большого количества сахара. Если так делать самим овсяное печенье и перекусывать им, вместо покупной выпечки, то это будет положительно влиять на печень, — заверила Дианова.

Хорошая альтернатива овсяной каше, по мнению специалиста, — гранола. С хорошим составом она гораздо сытнее обычной овсянки, однако есть ее нужно в меньших количествах.

— Примерная порция для взрослого человека — 50 граммов. Это более сытный продукт, чем овсяная каша, особенно если дополнить ее с кусочком сыра и фруктами, — предупредила диетолог.

Батончики-мюсли тоже могут стать хорошей заменой овсяной каше, но важно выбирать их с хорошим составом, добавила Дианова.

Творог

Метиониновая кислота, которая борется с жировым гепатозом печени, содержится еще и в твороге, рассказала врач. Однако нужно учитывать жирность творога.

— Она должна быть от двух до семи процентов. А для приготовления сырников еще меньше — от нуля до двух процентов, — уточнила специалист.

Настой или отвар шиповника

Как рассказала медик, настой или отвар шиповника обладает витоминизирующим и холеретическим (желчегонным — прим. «ВМ») действием.

— Он благотворно влияет на функцию печени и желчного пузыря, — объяснила Дианова.

Если для кого-то этот напиток покажется кислым, то во время варки можно добавить к отвару листья стевии, чтобы сделать его кисло-сладким, добавила диетолог.