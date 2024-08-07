Два секрета, которые помогают есть меньше

Использование во время еды синей квадратной тарелки, а также отсутствие на столе белых продуктов помогают меньше съедать за один прием пищи, об этом «Газете.Ru» рассказал врач-психотерапевт Клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Олег Гладышев.

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«Есть хороший способ сократить употребляемые за прием пищи калории. Например, использование квадратной синей посуды помогает людям съедать на 500 килокалорий в день меньше. Дело в том, что синий цвет подавляет голод, снижает аппетит и оказывает успокаивающее действие, а квадратная тарелка вмещает меньшее количество еды по сравнению с обычными», – рассказал специалист.

Также эффективным в похудении является использование не только маленьких тарелок, но и небольших столовых приборов. Так люди съедают меньше продуктов.