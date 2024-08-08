Врач раскрыл продукты, отказ от которых может вызвать «синдром отмены»

Отказ от продуктов питания, употребление которых приводит к развитию пищевой зависимости, может спровоцировать «синдром отмены» в виде агрессии, раздражения и других симптомов эмоциональной нестабильности, сообщил «Газете.Ru» врач-психотерапевт кандидат медицинских наук Олег Гладышев. По его словам, чаще всего с такой проблемой сталкиваются любители сладкого и мучного.

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Гладышев объяснил, что в нервной системе есть рецепторы, которые раздражаются при употреблении в пищу вкусной еды, таким образом принося человеку удовольствие. Но со временем рецепторы адаптируются, и, чтобы получить тот же уровень удовольствия, приходится съедать больше любимой еды.

Но стоит начать ограничивать, прекратить баловать себя, через какое-то время возникает «синдром отмены», а это раздражительность, вспыльчивость, бессонница, гневливость, утомляемость, — рассказал врач.

По словам Гладышева, такой эффект могут вызвать все продукты питания, но чаще всего с зависимостью сталкиваются любители сладкого и мучного. Причиной тому является обилие быстрых углеводов, которые «быстро идут в дело».

[Быстрые углеводы] практически сразу успокаивают, расслабляют, «опьяняют», и человек получает удовольствие. У каждого этот «чудо-продукт» будет свой: у кого-то мучное, сладкое, а у кого-то мясо, соленые продукты, рыба или кофе. Так формируется зависимость, человек начинает есть эти продукты в неограниченных количествах, — объяснил врач.

Чтобы побороть зависимость, необходимо научиться переключать свое внимание на что-то более полезное, отметил Гладышев. По его словам, вытеснить пищевую зависимость помогут занятия спортом или любым хобби. Также можно обратиться за помощью к психологу и диетологу для решения проблемы.

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