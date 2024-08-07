Омолаживают кожу и выводят шлаки. На грядках россиян обнаружили универсальный овощ
В Роспотребнадзоре напомнили о пользе огурцов. Одним из самых богатых на витамины овощей с грядки по праву может считаться огурец. Полезные микроэлементы и минералы, которыми богат этот овощ, оказают положительный эффект на весь организм. Наряду с пользой огурец можно назвать и одним из самых доступных, ведь начался сезон их сбора. Рассказываем подробнее, почему и какие ещё дачные овощи не стоит игнорировать летом.
В свежих огурцах содержатся витамины А, В1, В2, С, РР, полезные минералы — железо, марганец, калий, цинк, фосфор, магний и другие полезные вещества, рассказал «МК в Красноярске» со ссылкой на местное управление Роспотребнадзора.
Польза огурцов
- Способствуют укреплению иммунитета.
- Важны для костей и суставов.
- Положительно влияют на работу сердца и кровеносной системы.
- Отлично увлажняют и омолаживают кожу.
- Диетические благодаря минимуму калорий.
- Имеют мочегонный эффект — помогает избавиться от отеков и излишков жира в тканях.
- Очищают пищеварительный тракт и оздоравливают поджелудочную железу.
- Способствуют очищению организма от токсинов.
«Максимум пользы только в сезонных огурчиках, поэтому избегайте ранних или несезонных овощей, которые могут содержать вредные вещества», — предупредили в Роспотребнадзоре.
Какие дачные овощи полезнее всего
По словам врача-гастроэнтеролога Владимира Неронова, обязательно нужно есть выращенные на своём участке:
- огурцы;
- помидоры;
- белокочанную капусту;
- картофель;
- лук.