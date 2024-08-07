В Роспотребнадзоре напомнили о пользе огурцов. Одним из самых богатых на витамины овощей с грядки по праву может считаться огурец. Полезные микроэлементы и минералы, которыми богат этот овощ, оказают положительный эффект на весь организм. Наряду с пользой огурец можно назвать и одним из самых доступных, ведь начался сезон их сбора. Рассказываем подробнее, почему и какие ещё дачные овощи не стоит игнорировать летом.

В свежих огурцах содержатся витамины А, В1, В2, С, РР, полезные минералы — железо, марганец, калий, цинк, фосфор, магний и другие полезные вещества, рассказал «МК в Красноярске» со ссылкой на местное управление Роспотребнадзора.

Польза огурцов

Способствуют укреплению иммунитета.

Важны для костей и суставов.

Положительно влияют на работу сердца и кровеносной системы.

Отлично увлажняют и омолаживают кожу.

Диетические благодаря минимуму калорий.

Имеют мочегонный эффект — помогает избавиться от отеков и излишков жира в тканях.

Очищают пищеварительный тракт и оздоравливают поджелудочную железу.

Способствуют очищению организма от токсинов.

«Максимум пользы только в сезонных огурчиках, поэтому избегайте ранних или несезонных овощей, которые могут содержать вредные вещества», — предупредили в Роспотребнадзоре.

Какие дачные овощи полезнее всего

По словам врача-гастроэнтеролога Владимира Неронова, обязательно нужно есть выращенные на своём участке: