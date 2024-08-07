Названы губительные для зубов продукты питания и привычки

Продукты с большим содержанием сахара, цитрусовые, алкоголь и курение влекут за собой разрушение зубов, заявил ортопед Роман Бирюков для NEWS.ru. Чтобы избежать кариеса и других заболеваний, следует отказаться от некоторых привычек и еды, добавил он.

В конфетах, шоколаде, пирожных слишком много сахара — это одна из главных причин кариеса. Сахар — питательная среда для бактерий, разрушающих зубную эмаль. Аналогичным образом действует газировка. Их частое употребление способствует размягчению и истончению зубного покрова, — предупредил специалист.

Несмотря на содержащиеся витамины, регулярное употребление цитрусовых опасно для зубов. Высокое содержание лимонной, яблочной и других органических кислот приводит к эрозии зубной эмали, подчеркнул Бирюков.

Сухофрукты, такие как изюм, финики и чернослив, отличаются высокой липкостью и способны застревать в труднодоступных местах в полости рта. Это создает идеальные условия для размножения бактерий. Семечки также представляют опасность, так как могут повредить ткани десен и даже сколоть края зубов, указал ортопед.

Алкоголь иссушает слизистую оболочку, снижая выработку слюны <...>. Кроме того, спиртное способствует развитию воспалительных процессов в деснах. Табачные изделия, будь то традиционные сигареты или же электронные, атакуют зубы со всех сторон. Они вызывают окрашивание зубов, неприятный запах изо рта, способствуют образованию зубного камня, — заключил собеседник издания.

Ранее стоматолог Александр Жарков пояснил, что десны могут кровоточить из-за сахарного диабета, дефицита витамина C или гормональных нарушений. Причиной также может быть несоблюдение правил гигиены полости рта.