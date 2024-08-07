Как заставить мужа похудеть, чтобы он ничего не заподозрил

У женщин, которые отчаялись убедить своих мужей начать худеть, появилась надежда: раскрыты способы, которые помогают подтолкнуть супруга к изменению пищевых привычек и образа жизни, причем так, что уговаривать никого даже не придется.

Лишний вес и ожирение давно стали одной из главных бед современного общества. Гиподинамия, обилие готовой еды и полуфабрикатов, нарушение режима дня, злоупотребление алкоголем – все это причины набора лишних килограммов и сантиметров объема талии. Между тем, именно лишний вес зачастую приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, от которых умирает больше всего людей в мире.

Несмотря на опасность ожирения и избыточного веса для здоровья, мужчины, как правило, неохотно садятся на диету и не всегда с радостью занимаются спортом, будь то скандинавская ходьба или плавание. А значит, женам придется прибегнуть к маленьким хитростям, благодаря которым физическое состояние их супругов может улучшиться.

Прежде всего, приучите себя и своих близких приправлять еду различными специями. Как известно, специи ускоряют метаболизм, что способствует снижению веса. Если ваш муж носит еду с собой на работу, старайтесь не класть в блюдо майонез – лучше отдайте предпочтение капельке острого соуса или, например, хлопьям перца чили. Хлеб выбирайте из цельнозерновой муки – благодаря более высокому содержанию пищевых волокон такой хлеб полезнее.

Следите за тем, чем ваш супруг перекусывает: уберите подальше сладости и выпечку и поставьте на видное место тарелку с фруктами. Так у мужа будет меньше соблазнов побаловать себя чем-то вредным, сообщает издание The Daily Mail.

Говорите мужу, что он прекрасно умеет готовить блюда на гриле и на углях. Однако вместо жирного мяса или колбасок лучше предложите ему приготовить курицу, нежирную говядину, рыбу или морепродукты. Не стоит забывать и про овощи – как запеченные, так и свежие они станут отличным дополнением к трапезе на открытом воздухе.

Привлекайте супруга к работам на даче, зовите его на прогулку и всячески старайтесь поддерживать его физическую активность на достаточном уровне, особенно если муж занят сидячей работой. Помните, что вечерняя прогулка позволяет не только расслабиться, но и сжигает калории.

Старайтесь не пропускать завтрак и не заменять полноценный завтрак чашкой кофе с булочкой. Замечательный вариант полезного завтрака – яйцо на хлебе на закваске. И кстати, совместная трапеза повышает аппетит у партнера, так что по возможности составляйте супругу компанию.

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