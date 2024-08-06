Нутрициолог объяснил, почему нужно пить свекольный сок

Свекольный сок полезен для организма, поскольку благоприятно влияет на органы ЖКТ, рассказала в беседе с РИАМО нутрициолог Екатерина Несвит. По ее словам, благодаря свекольному соку улучшается пищеварение, повышается аппетит, и стимулируется перистальтика кишечника.

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"Свежий сок можно ферментировать. Если употреблять ферментированный свекольный сок, он улучшает микрофлору кишечника за счет наличия лактобактерий", — объяснила медик.

Нутрициолог отметила, что свекольный сок снижает уровень «плохого» холестерина, и тормозит развитие тромбообразования и гипертонии. Также этот сок оказывает противовоспалительное действие, поскольку снижает развитие цитокинов.

"Употребление свекольного сока способствует профилактике инсулинорезистентности, метаболического синдрома и сахарного диабета второго типа, поскольку снижает уровень глюкозы и повышает чувствительность к инсулину, благодаря бетаину и альфа-липоевой кислоте", — добавила Несвит.

Ранее стало известно, что апельсиновый сок намного полезнее, нежели сами апельсины. В апельсинах содержится огромное количество каротиноидов, которые вырабатывают витамин А и предотвращают развитие рака, однако человек лучше усваивает эти вещества вместе с соком. Дело в том, что в апельсинах содержатся волокна, мешающие полезным веществам проникать в организм человека.