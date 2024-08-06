Диетолог объяснил, как есть шоколад без вреда для здоровья

Что нужно знать, если вы любите шоколад и готовы есть его каждый день и сохранить фигуру, рассказала аif.ru врач-диетолог Анастасия Ефимова.

© unsplash

По ее словам, шоколад должен содержать не менее 35% общего сухого остатка какао-продуктов и сахара. При этом в умеренном количестве продукт полезен, потому как содержит полифенолы, положительно влияющие на организм.

Анастасия Ефимова рекомендует выбирать качественный темный шоколад с высоким процентом какао и не есть его на голодный желудок. При этом важно создавать здоровый фон из другой еды, отмечает диетолог.

И добавляет, что шоколад лучше вдумчиво включать в свой рацион - с учетом суточного потребления калорий, белков, жиров и углеводов. В случае, если дозу шоколада необходимо снизить, врач советует обратить внимание на фрукты - употребление 3-5 порций в день поможет снизить тягу к сладкому.