Эксперты рассказали о пользе инжира для организма

Турецкое издание Haber7 рассказало о многосторонней пользе инжира для организма. Данный фрукт содержит огромное количество полезных веществ и витаминов, включая клетчатку и калий. Данные плоды помогают нормализовать кровяное давление и улучшить работу сердца.

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Отмечается, что такой антиоксидант, как лютеин, может препятствовать росту раковых клеток. Витамины групп С, Е и В помогают понизить уровень плохого холестерина в крови. Диабетикам он помогает контролировать уровень инсулина.

Помимо всего вышеперечисленного, инжир считается диетическим продуктом. Контролировать вес помогает, содержащаяся в нем клетчатка. Клетчаткой также богата овсянка, благодаря чему ученые раздумывают о том, как ею можно заменить часть средств для похудения.

Также клетчатка в изобилии содержится в вишне. О ее пользе недавно рассказывали американские исследователи. Благодаря этому веществу улучшается работа кишечника.