Мытье овощей и фруктов в посудомоечной связали с с угрозами для здоровья

Профессор Лаборд посоветовал не мыть овощи и фрукты в посудомоечной машине. В Сети появился новый кухонный тренд — хозяюшкам рекомендуют использовать для очистки даров природы посудомойку. Одна из блогеров считает идею доверить мытьё технике очень разумной, ведь столько людей прикасаются к продуктам до того, как они окажутся дома. Специалисты раскрыли, полезно ли это.

Большинство посудомоек рециркулирует воду, так что вредных микробов на овощах и фруктах не станет меньше, рассказал доктор философии, профессор пищевых наук Пенсильванского университета Люк Лаборд. Кроме того, есть и другие угрозы.

В частности, такой способ очистки продуктов может увеличить содержание дрожжей, плесени и некоторых бактерий. Результат — продукты испортятся, тем более если они уже были повреждены — например, с вмятинами.

«Для чистки продуктов на кухне рекомендуется использовать прохладную проточную воду из крана», — сказал он.



Аналогичный совет дали и в Управлении по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA).

Твёрдые овощи и фрукты — например, дыни и огурцы — при желании можно мыть щёткой для продуктов.

«Основная проблема заключается в попадании остаточных химических загрязнений от моющих средств и ополаскивателей в поры и естественные щели продуктов», — добавили в FDA.



Они предназначены для посуды, но никак не для продуктов, отметил Лаборд.

При этом в посудомойке можно мыть далеко не всю посуду. В этом материале назвали 10 её видов, которые под запретом.