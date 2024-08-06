Благодаря высокому содержанию витаминов группы В авокадо помогает в борьбе со стрессом, однако из-за высокой калорийности его следует употреблять не более 50 г в сутки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила кандидат медицинских наук, диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Бурляева.

«Авокадо богато витаминами группы B. В 100 г продукта содержится около 20–30% от суточной нормы витамина B9, почти 30% – никотиновой кислоты, витамина В6 – 13%. Все эти витамины необходимы в первую очередь для нормального функционирования нервной системы, то есть авокадо помогает нам бороться со стрессом», – сказала Бурляева.



При этом необходимо помнить о том, что авокадо – калорийный продукт, добавила специалист.

«В целом, небольшое количество, 30–50 г в день, вполне может позволить себе съедать любой человек без опасности набрать лишний вес», – уточнила врач.



Она отметила, что авкокадо также будет полезен людям с повышенным давлением и холестерином.