Диетолог рекомендовала включить в рацион авокадо для борьбы со стрессом
Благодаря высокому содержанию витаминов группы В авокадо помогает в борьбе со стрессом, однако из-за высокой калорийности его следует употреблять не более 50 г в сутки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила кандидат медицинских наук, диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Бурляева.
«Авокадо богато витаминами группы B. В 100 г продукта содержится около 20–30% от суточной нормы витамина B9, почти 30% – никотиновой кислоты, витамина В6 – 13%. Все эти витамины необходимы в первую очередь для нормального функционирования нервной системы, то есть авокадо помогает нам бороться со стрессом», – сказала Бурляева.
При этом необходимо помнить о том, что авокадо – калорийный продукт, добавила специалист.
«В целом, небольшое количество, 30–50 г в день, вполне может позволить себе съедать любой человек без опасности набрать лишний вес», – уточнила врач.
Она отметила, что авкокадо также будет полезен людям с повышенным давлением и холестерином.
«Так как этот продукт содержит 20% суточной нормы калия, его можно рекомендовать людям с повышенным артериальным давлением для выведения лишней жидкости из организма. Кроме того, в 100 г авокадо содержится 6,7 г пищевых волокон, которые играют очень важную роль – поддерживают кишечную микрофлору, регулируют уровень сахара, холестерина и мочевой кислоты в крови», – пояснила врач.