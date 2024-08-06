Эндокринолог объяснила разницу между голодом и аппетитом

Врач Калошина: Из-за аппетита могут появиться лишние килограммы. С детства многим говорили, что кушать надо хорошо, а здоровый аппетит — это признак здорового розовощёкого ребёнка. Однако те времена давно прошли, и хороший аппетит теперь таит больше опасностей, чем преимуществ. О них в материале и рассказала эндокринолог Мария Калошина.

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Разница между аппетитом и голодом

Как объяснила специалистка, голод — это физиологическое состояние, когда организму требуются энергия и питательные вещества. Перетерпеть голод без последствий не получится. А аппетит — это желание поесть, чаще всего — ещё и что-то вкусненькое. Его проигнорировать выйдет, разве что настроение испортится.

На аппетит влияют эмоциональные, социальные и событийные факторы, например стресс, плохое настроение, вид вкусной еды и так далее, сообщил News.ru. Часто именно аппетит участвует в переедании и набирании лишних килограммов.

Причины сильного аппетита

Ранее терапевт Алексей Попов рассказывал, что иногда аппетит случается такой силы, что игнорировать его не выходит. И при этом такие моменты принимают регулярный характер.