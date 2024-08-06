Врачи назвали неожиданную пользу моря

Терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что пребывание на море и солнце помогает в борьбе с псориазом. Выпуск передачи, в котором врачи назвали неожиданную пользу такого времяпрепровождения, доступен на сайте телеканала.

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Малышева рассказала, что солнце и море лечат псориаз.

«Это действительно так, я бы сказал, мы стараемся иногда для пациентов с псориазом и с некоторыми формами атопии (ненормальная реакция организма на аллергены в окружающей среде — прим. «Ленты.ру») прописывать фототерапию — это, по сути дела, искусственное солнце, это часть этих лучей», — отметил Продеус.

Иммунолог объяснил, что при псориазе в организме человека слишком активны белые клетки крови — лимфоциты.

«У них зубы, но направлены они не против вирусов и бактерий, а против собственного организма. (...) Солнечные лучи убирают эти зубы — часть активности, и в этом случае интенсивность проявления псориаза, бляшек и воспалений, уменьшается, и пациентам становится легче», — добавил медик.

Морская вода, в свою очередь, помогает очищать раны и отшелушивает их, отметили специалисты.

«Масса людей два раза в год ездят на море для того, чтобы избавиться от псориаза, а кто-то жить переезжает на море, потому что это помогает», — заключила Малышева.

Ранее Малышева и Продеус назвали пиво лучшим маринадом для шашлыка. По их словам, такой маринад снижает риск развития рака.