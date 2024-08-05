Какие фрукты и овощи нужно есть в августе

Специалисты Роспотребнадзора перечислили фрукты и овощи, которым следует отдать предпочтение в последний месяц лета.

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Так, в августе стоит больше потреблять сезонных баклажанов, кабачков, сладкого перца, кукурузы, брокколи, гороха, моркови, редиса, свеклы, сельдерея, стручковой фасоли, чеснока и помидоров.

Из фруктов и ягод следует отдавать предпочтение персикам, абрикосам, нектаринам, винограду, яблокам, грушам, вишне, бруснике, малине и крыжовнику. Уже стартовал сезон арбузов и дынь, а в конце месяца можно смело покупать облепиху и клюкву.