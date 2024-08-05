Физиотерапевт назвала способ восполнить ресурсы организма

Упражнение «Я вижу, я слышу, я чувствую» научит человека жить здесь и сейчас, рассказала aif.ru врач-физиотерапевт кандидат медицинских наук заведующая отделением физиотерапии поликлиники № 1 Минобрнауки России Галина Энгельгардт. По ее словам, метод также поможет восполнить силы и ощутить комфорт.

Чтобы научиться жить здесь и сейчас, поможет упражнение «Я вижу, я слышу, я чувствую». Для его выполнения четких правил нет. Необходимо на какой-то момент остановиться и задать себе вопрос: что я вижу? Сосредоточьтесь на этом буквально на полминуты. Далее переключите сознание на другую тему: что я слышу? Также полминуты старайтесь услышать пение птиц, шум ветра или воды. И следующие полминуты: что я чувствую? Например, если вы сидите, то где вы сидите, какое ощущение это дает, — объяснила врач.



Она добавила, что если сначала не выходит сосредоточиться, то нужно проговорить, что вы видите, слышите и чувствуете, чтобы позже у вас получилось вспомнить эти ощущения.

По словам эксперта, упражнение позволит сконцентрироваться на моменте. Энгельгардт рекомендует выполнять его в том месте, воспоминания о котором вы захотите сохранить. Это может стать сильным толчком для деятельности в будущем, подытожила врач.

Преподаватель психологии и педагогики в Университете Брунеля в Лондоне София Боукас ранее завила, что причиной проблемы с концентрацией может быть синдром когнитивной отстраненности (CDS). По ее словам, он встречается у 5–7% детей, примерно такой же показатель у более известного синдрома дефицита внимания.