Существуют ли детокс-продукты и БАДы на самом деле

От простых очищающих чаев в пакетике до дорогостоящих БАДов — детокс-индустрия готова предложить решение на любой вкус и кошелек. Кто-то решает почаще заглядывать в сауну, а кто-то спешит заказать набор соков по рекомендации блогера. Многочисленные способы и средства очистки организма «от шлаков и токсинов» снискали популярность у сторонников здорового образа жизни по всему миру. Но работают ли они на самом деле? Стоит признать, что практика «детоксикации» может приносить удовольствие, приводить к снижению веса или работать за счет эффекта плацебо.

Тем не менее эксперты неоднократно опровергали утверждения о том, что можно искусственно ускорить выведение токсинов из организма, не прибегая к серьезным медицинским процедурам, которые используются при угрожающих жизни отравлениях. Более того, в некоторых случаях детокс-добавки могут привести к обратному результату, нанося вред встроенным системам детоксикации организма. Так, в США в 20% случаев токсическое поражение печени возникает в результате приема БАДов.

Идея об очищении организма не нова: она не дает покоя человечеству на протяжении многих веков и реализуется в том числе с помощью религиозных практик. «Мы применяли различные методы детоксикации с древних времен. Только с развитием современной медицины и микробиологической теории мы поняли, что многое из обоснования таких процедур на самом деле не соответствует действительности», — объяснил кардиолог, эпидемиолог Кристофер Лабос в беседе с The Guardian.

По-настоящему поддержать работу почек, печени и других органов поможет, увы, не чай и не «волшебная» таблетка, а здоровый образ жизни. Необходимо пить достаточно воды, полноценно отдыхать, заниматься физическими упражнениями и придерживаться здорового питания, например, средиземноморской диеты.