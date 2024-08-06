Неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

Сердечно-сосудистые заболевания занимают одно из ведущих мест в структуре ивалидизации и смертности взрослого населения. Это – одна из главных причин потери трудоспособности. Важно то, что распространенность сердечно сосудистых заболеваний постоянно растет, и зависит это не только от уровня развития медицины, но и от образа жизни человека. Смертность трудоспособного населения от сердечно сосудистых заболеваний обуславливают 7 основных факторов риска: · стресс · гиперхолестеринемия · табакокурение · избыточная масса тела и ожирение · недостаточное потребление овощей и фруктов · злоупотребление алкоголем · низкая физическая активность На основании этого врачами разработаны рекомендации по ведению правильного образа жизни. Если придерживаться этих правил, то человеку удастся сохранить свои сосуды и сердце молодыми на протяжении максимально возможного срока. Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь Гиппократ Берегите себя!