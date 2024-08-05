Злоупотреблять не стоит: выяснилось, в каких фруктах и ягодах много сахара

Стало известно, какими фруктами и ягодами не стоит злоупотреблять из-за большого содержания сахара. Их перечислил врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Березников.

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«Люди, которые боятся повышения сахара в крови, выбирают кислые фрукты, интуитивно полагая, что там меньше сахара. На самом деле ориентироваться нужно не на вкус фрукта или ягоды, а на гликемический индекс. Чем он выше, тем менее фрукт полезен для людей, склонных к избыточной массе тела и сахарному диабету, и тем меньше его стоит включать в рацион», — для начала пояснил Березников.



Таким образом лучше не есть слишком много фруктов и ягод с гликемическим индексом выше 35. К таковым относятся киви, актинидия, крыжовник, голубика, черника, виноград, хурма, банан, дыня, ананас, арбуз и все цитрусовые. А вот все, что ниже 35 можно спокойно употреблять в ежедневном формате, пишет РИА Новости. К примеру, указал врач, можно спокойно есть авокадо (содержит 10 единиц), вишню (25 единиц), клубнику (25 единиц), малину (25 единиц), груши (30 единиц), абрикосы (34 единицы).

Напомним, ранее учёные Калифорнийского университета в ходе специальных исследований установили, что диета богатая содержанием витаминов и минералов, но с малым количеством добавленного сахара, уменьшает биологический возраст на клеточном уровне.