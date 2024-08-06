Какой тип оливкового масла самый полезный

Нерафинированное оливковое масло сорта Extra Virgin, полученное путем холодного отжима, является наиболее полезным, заявила диетолог Кристина Войт для NEWS.ru. По ее словам, продукт является источником мононенасыщенных жирных кислот и помогает снижать уровень «плохого» холестерина.

Оливковое масло лучше выбирать только Extra Virgin (нерафинированное), т. е. масло, полученное путем первого холодного отжима, без термической или химической обработки. Оно является источником мононенасыщенных жирных кислот, помогает снижать уровень «плохого» холестерина и повышать уровень «хорошего», что способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, — подчеркнула специалист.

Оливковое масло холодного отжима содержит в большом количестве необходимую человеку омегу-9 и ненасыщенные кислоты (стеариновая, линолевая, олеиновая), которые продлевают молодость, напомнила собеседница издания. Из плюсов следует выделить много витамина Е в составе и насыщенность такими минералами, как фосфор, калий, кальций, железо, констатировала диетолог.

Как объяснила ранее Войт, убеждение, что оливковое масло полезнее подсолнечного, не более чем миф. Продукты не являются заменой друг другу из-за разных составов и ценности для организма. При этом она предупредила, что это касается только нерафинированного масла.