Диетолог предупредил о вреде популярных в России растений

Врач-диетолог Андрей Бобровский предупредил об опасности для здоровья популярных в России растений, которые в России применяют в кулинарии и народной медицине.

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В интервью «ФедералПресс» он предупредил, что при чрезмерном употреблении эти травы могут нанести вред организму.

«Во-первых, это, несомненно, какие-то возможные гормональные проблемы у человека, – заявили специалист. – Дело в том, что шалфей может влиять на гормональный баланс».



Кроме того, подчеркнул он, совместное употребление растений с другими лекарствами может отрицательно сказаться на работе всего организма. Поэтому перед введением в рацион чая с шалфеем и мятой Бобровский настоятельно рекомендует проконсультироваться с медиками.

«В противном случает есть риск пострадать от аллергии или сильно снизившегося кровяного давления. Стоит помнить и то, что употребление шалфея в больших дозировках влияет на человека как средство психотропное, изменяющее его сознание», – резюмировал специалист.



Как ранее сообщала «Свободная Пресса», старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Ольга Чирикова напомнила, что за выращивание шалфея грозит крупный штраф.