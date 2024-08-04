Почему полуфабрикаты вредны для кишечника

Медицинский эксперт Полина Концедайло отметила, что все ультрапереработанные продукты, такие как полуфабрикаты, фастфуд, промышленная выпечка и сладости, чипсы, впоследствии могут вызвать дисбаланс кишечной микробиоты, обострение хронических болезней. Среди них синдром раздраженного кишечника и воспалительные заболевания.

Самый большой вред ЖКТ, по словам медика, приносят продукты с большим содержанием соли, сахара, жиров, консервантов. Все это нарушает защитную функцию кишечника и сильно раздражает его стенки.

Для здоровья пищеварительных органов необходимо употреблять больше клетчатки, пробиотиков, полифенола, пишут "Известия".

Ранее ученые назвали три продукта, снижающие холестерин и глюкозу.