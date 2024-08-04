Cколько витамина С нужно принимать для поддержания мышечной массы

Для того чтобы в организм поступало достаточное количество витамина С, необходимо есть помидоры, брокколи и другие фрукты и овощи. По словам Эми Гудсон, магистра наук, сертифицированного диетолога, сертифицированного специалиста по спортивной диетологии, этот витамин играет ключевую роль в здоровье мышц за счёт антиоксидантных свойств.

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Существует несколько причин, по которым витамин С важен для сохранения мышечной массы.

Синтез коллагена. Коллаген имеет большое значение для сохранения целостности и восстановления связок, сухожилий и мышц.

Антиоксидантная защита. Витамин С снижает уровень окислительного стресса, предотвращает усталость и повреждение мышц.

Поддержание иммунитета. Витамин С участвует в работе иммунной системы. Благодаря этому вы быстрее восстанавливаетесь после тренировок.

Усвоение железа. Благодаря витамину С усваивается негемовое железо. Оно важно для транспортировки кислорода и производства энергии в мышцах.

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Но сколько нужно получать витамина С, чтобы мышцы были в норме? Рекомендуемая суточная доза этого витамина зависит от пола. Взрослым мужчинам необходимо принимать 90 мг в день, а женщинам — 75 мг в день. Более высокие дозы (2000 мг) перед приёмом следует обсудить с врачом.